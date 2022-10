Piso da passarela de pedestres da Ponte Costa e Silva é concluído

Com recursos de R$ 13,6 milhões, a obra vai beneficiar aproximadamente 15 mil pessoas que passam diariamente pela via

O piso da passarela da Ponte Costa e Silva, no Lago Sul, está pronto. A ideia é que o local seja um ponto de observação do Lago Paranoá. Uma das laterais do elevado também passa por transformações e está 90% executada. A reforma permitirá, em breve, a liberação de uma faixa de rolamento para os motoristas.

Sob responsabilidade da Novacap, a reforma da antiga passagem conta com um investimento de R$ 13,6 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF).

A reforma das laterais da ponte será feita em duas etapas – uma após a conclusão da outra. Trata-se de uma medida para não comprometer o trânsito no local. No momento, 80 operários finalizam a construção das barreiras laterais New Jersey – feitas de concreto e usadas como proteção para pedestres – e a adequação da superfície da ponte na parte superior. Em seguida, serão instalados 400 metros de guarda-corpo, espécie de barra de proteção utilizada para evitar quedas.

Segundo o fiscal da obra pela Novacap, Daclimar de Castro, a expectativa é que em meados de novembro a faixa seja desimpedida. “Os operários estão concentrados nessa lateral do elevado que está bem adiantada, por isso há a necessidade de fechar a pista”, explica. “Assim que terminar essa etapa, a iluminação poderá ser trocada, e partimos para o outro lado”.

Passagens laterais aumentadas

A Costa e Silva também ganhará nova iluminação LED nas duas laterais. O fiscal informa ainda que as passagens laterais foram aumentadas de 0,8 m para 1,2 m, o que garantirá mais segurança e conforto para pedestres. A obra vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas que passam diariamente na região.

O engenheiro da obra, Bruno Franco, diz que “o local tem tudo para se tornar um ponto de lazer e com segurança”.

Por sua vez, a nova passarela que passa sob a ponte já começa a ser utilizada pelo público. Com 3 m de largura e compartilhada entre pedestres e ciclistas, a via foi toda concretada e agora ganhará corrimão e guarda-corpo na beira do lago – uma novidade por ali, pois o local servirá ainda como um ponto de contemplação do espelho d’água, proporcionando uma visão ampla das margens.

“Sem dúvida, teremos muito movimento também debaixo da ponte”, aposta o engenheiro da empresa contratada Concrepoxi, Bruno Franco. “O local tem tudo para se tornar um ponto de lazer e com segurança”. Daclimar de Castro reforça: “A passarela vai ligar as calçadas do Pontão do Lago Sul até o Parque do Bosque, permitindo assim um bom passeio tanto a pedestres quanto para ciclistas”.

Inaugurada em 1976, a Costa e Silva foi projetada por Oscar Niemeyer e sofreu desgastes naturais ao longo das décadas. Na estrutura interior da construção, também estão sendo feitas outras reformas, com destaque para um trabalho minucioso de correção de fissuras e infiltrações.

O vigilante paraibano Gildemberg Kubitschek, 40, mora em Brasília há oito anos e gosta de contemplar o lago, ainda mais nesses dias de forte calor no DF. A Prainha dos Orixás e o Pontão são seus locais preferidos. Sobre as obras, ele avalia: “Vai ficar bem interessante. Podemos ver que vai facilitar a vida do pedestre que precisa atravessar por cima da ponte. E a passarela é uma ótima ideia. Depois vou lá conferir como ficou”.

Com informações da Agência Brasília.