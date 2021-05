Piscina com Ondas será reativada para uso da população

Desativada há duas décadas, a diversão do local fica na memória de quem aproveitou a atração. Porém, novas memórias devem ser criadas

A Piscina com Ondas faz parte da história do Distrito Federal e é um dos atrativos mais conhecidos do Parque da Cidade. Desativada há duas décadas, a diversão do local fica na memória de quem aproveitou a atração. Porém, novas memórias devem ser criadas quando a piscina for reativada. A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) pretende concluir e enviar à licitação em 60 dias o projeto de reformas e melhorias da Piscina com Ondas.

Com investimento estimado de R$ 8,5 milhões provenientes do orçamento próprio da SEL, o projeto arquitetônico e urbanístico da empresa selecionada por meio de chamamento público começará a ser executado ainda no segundo semestre. A previsão é da dirigente da pasta e Secretária de Esportes do Distrito Federal, Giselle Ferreira.

Equipamento histórico

Nos próximos dois meses, a secretária adianta que estará concluído o projeto completo com toda tecnologia e custo-benefício necessários para o desenvolvimento das atividades. Assim, ela afirma devolver à população uma área de lazer apreciada pelas primeiras gerações da capital.

“A Piscina com Ondas faz parte da história de todos nós, inclusive da minha”, destaca Giselle Ferreira. “É um desafio para nós, que estamos à frente da Secretaria de Esporte, retomar com atividades nesse equipamento tão querido pela população. No período pós-pandemia, apresentar mais opções de lazer e atividades físicas é fundamental. Esporte é saúde!”.

Quadras em reforma

Em abril, o governo Ibaneis Rocha, na presença da secretária Giselle Ferreira, assinou uma ordem de serviço para que 27 quadras poliesportivas do Parque da Cidade recebessem pintura, substituição de alambrados e pisos, entre outros serviços para tornar a área mais atrativa.

O pacote incluiu os vestiários da Piscina com Ondas, com a troca das instalações hidráulicas e elétricas, do piso, dos azulejos, das divisórias de banheiros e trocadores, das esquadrias e do forro de gesso do teto.

*Com informações da Agência Brasília