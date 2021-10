Pica-pau é resgatado em apartamento no Cruzeiro

De acordo com o morador da residência, o pássaro bateu no vidro da janela e entrou no apartamento. O animal ficou atordoado e não conseguiu sair

Na manhã deste domingo (10), um pica-pau foi resgatado dentro de um apartamento, na Quadra 1113, no Cruzeiro Novo. De acordo com o morador da residência, o pássaro bateu no vidro da janela e entrou no apartamento. O animal ficou atordoado e não conseguiu sair. O Batalhão de Policiamento Ambiental resgatou a ave e a encaminhou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). O animal foi avaliado e posteriormente será liberado no seu habitat natural.