PF e PMDF prendem traficantes

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), deflagrou, na manhã desta terça-feira (12), a operação “Rei do Skunk”, que tinha o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada tráfico de drogas internacional e interestadual.

Segundo a PMDF, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e oito de prisão nas regiões de Samambaia, Arniqueiras e Riacho Fundo I.

Ainda de acordo com as forças, além dos suspeitos presos, também detidos criminosos responsáveis pela parte financeira da organização, apreendidas seis armas, três carros de luxo, seis motos e cerca de R$ 100 mil.