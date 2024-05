Pesquisa divulgará, nesta terça (28), dados de emprego e desemprego no DF

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentarão, de forma presencial, no auditório do IPEDF, com transmissão ao vivo em seu canal do YouTube, na próxima terça-feira (28), às 10h, a análise da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) por região administrativa (RA) em quatro grupos de renda.

Esse recorte tem como objetivo confrontar os dados apurados regularmente pela pesquisa, identificando a permanência e a relativa homogeneidade das caracterizações originais dos grupos, indicando os espaços prioritários para as políticas sociais e de trabalho e, ainda, delineando especificidades para atuações públicas eficientes. Na ocasião, também serão apresentados os resultados de abril da PED do DF, bem como de sua área e periferia metropolitana.

Serviço

Pesquisa de Emprego e Desemprego: Território e trabalho no Distrito Federal 2022-2023

→ Data: terça-feira (28)

→ Horário: 10h

→ Onde: Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco H, CEP: 70.620-080

→ Acompanhe também pelo YouTube.

→ Mais informações: (61) 3342-1632/1036 | [email protected].

*Com informações do IPEDF