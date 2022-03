Personal que agrediu síndico se apresenta à PCDF

Após 5 dias sem paradeiro revelado, o personal se apresentou à 21ª DP e permaneceu calado diante dos questionamentos

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Acusado de agredir o jornalista da TV Brasil, Wahby Abdel Karim Khalil, de 42 anos, com um soco na última quinta-feira (17) dentro do Residencial Luna Park, em Águas Claras, o personal trainer Henrique Paulo Sampaio Campos, 49 anos, finalmente se apresentou à delegacia. O personal desferiu um soco contra o jornalista e síndico do residencial, após ser solicitado que ele retirasse o saco de pancadas que havia instalado na academia.

O personal trainer que também é professor de artes marciais, estava desaparecido do condomínio onde morava e não foi encontrado pela polícia desde o episódio da agressão que teve grande repercussão no Distrito Federal.

O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias. Henrique compareceu à delegacia acompanhado de seu advogado, porém, não respondeu a nenhum questionamento, optando pelo silêncio ao ser interrogado.

De acordo com o delegado-chefe da 21ª DP, Alexandre Gratão, o caso é tratado como lesão corporal, mas a tipificação pode mudar após análise dos laudos médicos, uma vez que o síndico ainda se encontra hospitalizado.

O síndico e jornalista precisou passar por uma cirurgia de emergência na tarde da última sexta-feira (18), para reparar os dentes que teriam ficado moles após a agressão, dificultando a alimentação de Khalil.

Conforme laudo médico emitido pelo Hospital Santa Lúcia, o quadro geral do síndico é estável e sem agravamentos. Khalil recebeu alta da UTI e se recupera da cirurgia realizada no apartamento hospitalar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ser agredido, o síndico foi levado ao hospital e encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por ter desenvolvido hemorragia cerebral por conta da pancada, além de ter ficado com a boca e olhos inchados. De acordo com informações médicas a hemorragia cerebral pode provocar convulsão e meningite.

Segundo informações do advogado do jornalista, a cirurgia foi solicitada após os médicos identificarem que os dentes do síndico estariam moles e com um grande risco de caírem. O que também contribuiu para que ele também não pudesse mastigar os alimentos. Os médicos pediram uma cirurgia de urgência e o plano de saúde autorizou.

Relembre o caso

A situação toda ocorreu no fim da manhã da última quinta-feira (17) no condomínio Residencial Luna Park. Após inúmeras reclamações dos moradores sobre o barulho que o saco de pancadas instalado na academia do condomínio fazia, o jornalista resolveu, como síndico, conversar a respeito com o professor de educação física, Henrique Paulo Sampaio Campos. Além do barulho, o educador que é também morador do condomínio, teria instalado o saco de pancadas sem autorização, o que estaria causando rachaduras no teto da academia.

Durante a conversa na própria academia, a situação saiu do controle quando o educador físico resolveu partir para a agressão contra o jornalista. Tudo foi gravado pelo circuito interno de monitoramento do condomínio. Nas imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o jornalista, o profissional de educação física, e um funcionário do residencial conversando próximo ao saco de pancadas. Em determinado momento o professor de educação física se mostra um pouco alterado através de gesticulações, até que repentinamente desfere um soco contra o rosto de Khalil, que imediatamente vai ao chão, com o impacto é possível ver que itens pessoais do jornalista também se espalham pelo chão, também há a informação de que a agressão resultou em um dente quebrado para o comunicador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O funcionário tentou intervir, mas diante da postura agressiva do professor de educação física, se retirou do local. Em nenhum momento o educador físico tentou prestar socorro ao jornalista, pelo contrário continuou falando e gesticulando contra Khalil.

O caso foi registrado como lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul e Khalil foi encaminhado para o hospital para atendimento. De acordo com informações levantadas pela defesa do jornalista, o profissional de educação física já teria praticado outras agressões, inclusive já teria agredido o síndico em uma reunião de condomínio.

Nesta sexta-feira (18), o Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC), a Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios (ABRASSP), a Associação dos Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (ASSOSÍNDICOS/DF) e o Grupo de Síndicos de Águas Claras, manifestaram o repúdio à ação de violência do personal trainer e professor de educação física Henrique Paulo Sampaio Campos, autor do soco que derrubou o síndico, causando contusões e hemorragia no cérebro, que pode provocar convulsão e meningite.

“As entidades citadas acima, consideram inaceitável a conduta prepotente, arrogante e agressiva do morador do condomínio. É intolerável que um professor proceda com um soco, combinado com truculência, desrespeito e falta de civilidade se colocando acima da lei, agredindo física e moralmente o Síndico do Condomínio”, diz a nota.