Empresário lança canal com dicas para ajudar pequenos empreendedores

Pioneiro no segmento de hambúrgueres artesanais e com 20 lojas espalhadas pelo DF, Alexandre Geléia vai produzir conteúdos gratuitos para quem quer iniciar o próprio negócio na área

De acordo com a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis.DF), durante a pandemia, mais de 11 mil empresas abriram na capital do país. Entre as principais atividades econômicas, estão as lanchonetes. E empreender já não é uma tarefa fácil, principalmente durante uma crise econômica como a atual. Por isso, pensando em ajudar pequenos empresários, Alexandre Geléia, um dos pioneiros no segmento de hambúrgueres artesanais em Brasília, lança um canal no Youtube com dicas gratuitas para quem vai começar o próprio negócio.

Em um dos vídeos da série o empresário traz o tema: “Como montar sua própria Dark Kitchen” . Entre as dicas, o empresário fala sobre atendimento ao público, como funciona uma cozinha virtual, armazenamento, colaboradores, otimização de tempo, economia de equipamentos entre outros pontos importantes para quem vai começar um negócio na área.

“Em uma dark kitchen você pode receber pedidos pelo WhatsApp, seu próprio aplicativo ou pelos aplicativos de entrega. Esse modelo de negócio também possibilita a implementação de várias marcas em um só ambiente. Aqui, por exemplo, atendemos duas em uma cozinha de 40 m², mas podemos atender até sete”, explica Geléia.

Alexandre já possui 17 anos de experiência no segmento de hambúrgueres artesanais. Por isso, os conteúdos gratuitos para os novos empreendedores trazem estratégias que já são utilizadas em sua marca e que deram certo. “Com a pandemia, todos os empresários tiveram que se reinventar. Muitas pessoas também ficaram desempregadas e resolveram investir no próprio negócio para sobreviver à crise. Pensando nisso, resolvemos ajudar com vídeos trazendo os principais pontos para dar o pontapé inicial”, diz o proprietário do grupo Geléia, que contempla 22 unidades espalhadas pela capital federal.

Os conteúdos gratuitos podem ser acessados pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=m83PJTdl5hI&t=206s