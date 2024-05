Pentecostes reúne fiéis em festa neste domingo (19)

A tradicional Festa de Pentecostes, que começou em Ceilândia no último domingo (12/5), chegou no Taguaparque, em Taguatinga Norte, neste final de semana. No domingo (19), o encerramento da celebração atraiu milhares de fiéis de diversas regiões, que se reuniram em um momento de espiritualidade e união comunitária.

A data é celebrada 50 dias após a Páscoa, e é uma festividade de muita representatividade para os cristãos. Este evento, conforme descrito no Novo Testamento, é visto como o nascimento da Igreja Cristã e é comemorado com missas, orações e procissões.

Neste último final de semana, a programação começou na quinta-feira (16), com missas realizadas no período da noite. No domingo, contudo, o encontro começou às 16h, tendo seu encerramento concretizado às 19h.

Com grande estrutura, a celebração reuniu pessoas de todas as partes do Distrito Federal e do Brasil para um momento de fé, devoção e agradecimento. No último dia de evento, a missa começou às 14h com louvores e, às 16h, o padre Moacir Anastácio conduziu a celebração.

Uma das presentes era Wilianne Cinthia, de 47 anos. Ela estava com a mãe, e compartilhou que sentiu o chamado para voltar esse ano, após 3 anos sem celebrar o evento. “O evento foi lindo e eu gostei muito. Vim a uns 3 anos atrás e voltei esse ano com minha mãe! Ano que vem, com certeza, estarei aqui de novo, os três dias”, contou a moradora de Águas Claras.

Relatando ter vivido um milagre, Rodrigo Nóbrega, de 42 anos, contou que, neste ano, o intuito da sua presença era agradecer. “A fé me trouxe aqui. Vim agradecer a cura de uma amiga, que teve um câncer no ano passado, e foi curada graças a fé que depositamos nas velas e no Espírito Santo”, relata. Ele estava acompanhado da esposa. “Meu coração está cheio de gratidão. Viemos vários anos e nunca imaginei que, desta vez, seria para testemunhar um milagre”, acrescentou o morador de Sobradinho DF.

Em cada um dos três dias de evento, uma vela é levada pelos fiéis consagrada pelo Padre Moacir Anastácio. A primeira é consagrada ao Pai, a segunda ao filho, e a terceira ao Espírito Santo. Essas velas ficam com os fiéis, que são orientados a acendê-las quando necessitarem de uma graça.

Segurança

De acordo com a SSP, as forças de segurança do Distrito Federal atuaram para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito nos dias do evento na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) trabalharam na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte, locais de grande impacto no trânsito. Já o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) fez intervenções nas vias próximas ao Taguaparque.