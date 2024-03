Pela reconstrução do sorriso e da capacitação feminina

Projeto Reconstruindo Sorrisos visa resgatar o sorriso e a dignidade de mulheres em vulnerabilidade social das regiões administrativas do DF

Para devolver o sorriso das mulheres que foram vítimas de violência doméstica, o projeto Reconstruindo Sorrisos será lançado neste sábado (15), pelo Instituto Omni, em parceria com o Ministério das Mulheres. A iniciativa também inclui 6 cursos de capacitação para em média 1000 mulheres do Distrito Federal. Ao todo, 8 regiões administrativas serão atendidas na primeira edição. A partir do dia 15, as inscrições estarão disponíveis no site do Instituto.

Segundo dados do DataSenado 2024, 31% das mulheres no DF declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Com isso em mente, o objetivo da ação, é restaurar a dignidade das mulheres que sentem dificuldade de serem reintegradas ao mercado de trabalho, por meio de tratamentos estéticos reparadores.

A expectativa é restaurar o sorriso de 800 mulheres de baixa renda, a maioria das quais perdeu dentes em decorrência da violência doméstica. Segundo a instituição, cada beneficiária terá acesso a até seis tratamentos odontológicos, totalizando 4.800 procedimentos, incluindo tartarectomia, profilaxia, polimento coronário, restauração em resina, reconstrução dental com pino de fibra, cirurgias e moldagem para confecção de prótese dentária.

Os atendimentos serão realizados por um consultório móvel, que irá percorrer Ceilândia, Planaltina, Paranoá, Santa Maria, Samambaia, São Sebastião, Estrutural e Sol Nascente. Em cada cidade, serão atendidas 100 mulheres, totalizando 600 procedimentos. De acordo com a presidente do instituto Omni, Elisangela Araujo, o projeto vai ser iniciado no Sol Nascente, a maior favela de Brasília. “Lá o índice de violência doméstica cresceu. E nessa edição nosso foco é atender mulheres que sofreram abuso e violência domestica”.

Ela explica que para se inscrever, a mulher precisa ter acesso ao cadastro pelo site do projeto, e quando ela for convocada para o tratamento dentário, tem que estar com o documento de identidade, boletim de ocorrência, ou medida protetiva. “Ou vai fazer a entrevista social, porque às vezes, muitas delas não têm boletim de ocorrência ou medida protetiva, por medo. Mas sofrem uma agressão psicológica, financeira ou física, sem denunciar”.

O projeto será lançado no dia 15, mas começa em abril. E além da reconstrução da arcada dentária, a iniciativa visa disponibilizar para cerca 1000 mulheres, cursos nas áreas de gastronomia e beleza, abrangendo pães e biscoitos, confeitaria e doces, pizzaiolo e salgados, marmitaria, maquiagem e estética.

Anteriormente, o projeto realizou uma ação voluntária na Cidade Estrutural, com apenas 30 mulheres. “E devido à procura ter sido muito intensa, nós fomos atrás do recurso federal e conseguimos emplacar o projeto dentro do Ministério das Mulheres”. Além de presidente do instituto, Elisangela é assistente social, e ela acredita que nunca é tarde para recomeçar. “E muitas mulheres precisam dessa ajuda, por não ter condições financeiras. A maioria também pode estar em estado de vulnerabilidade social, financeira e emocional”, adiciona. E o projeto visa resgatar essas mulheres, para que elas possam voltar a ter um sorriso, e voltar a trabalhar. “E um projeto desse traz um grito para a sociedade, mostrando que ninguém está parado. Nós vamos agir. Nós vamos apoiar essas mulheres”.

Segundo Elisângela, os planos para a próxima edição incluem um número mais abrangente de mulheres. E ainda o atendimento de mulheres trans e catadoras de lixo.

No dia 14, um evento de lançamento do projeto acontecerá no Auditório da Associação Brasileira dos Municípios (ABM). A solenidade vai destacar os esforços e a importância do Reconstruindo Sorrisos na vida de milhares de mulheres que passaram e passarão pelos atendimentos. O evento vai contar com a presença de autoridades como da vice-governadora Celina Leão, e Aparecida Gonçalves, ministra do ministério das Mulheres.

Serviço:

Reconstruindo Sorrisos

Data de Lançamento: 15 de março

Horário: 14h

Local: Auditório da Associação Brasileira dos Municípios (ABM). Quadra 05 Lote 05 A Bloco F – Setor de Autarquia Sul. Brasília.