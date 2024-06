Pedestre morre após ser atropelado no Lago Norte

Um acidente de trânsito ocorreu no viaduto do Lago Norte em direção a Sobradinho, resultando na morte de um pedestre de 39 anos. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (6/6).

Os envolvidos no acidente disseram ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que uma motocicleta teria colidido no pedestre antes de ser atropelado por um carro de passeio. O indivíduo faleceu no local.

Embora o motorista não caiu do veículo, ele teve um pequeno corte no supercílio esquerdo. Além disso, ele relatou dores no tórax e na cabeça. Ele foi encaminhado consciente para o Instituto Hospital de Base.