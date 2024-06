Operação da PMDF resulta na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília

Na manhã desta quinta-feira (6), uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas e na prisão de uma mulher de 38 anos na Rodoviária Interestadual de Brasília.

Durante uma operação de combate ao tráfico interestadual de entorpecentes, o cão farejador K9 Xamã indicou interesse nas bagagens de uma mulher que, ao notar a presença policial, tentou se afastar rapidamente. Esse comportamento levantou suspeitas, levando os policiais a abordá-la. Inicialmente, a mulher afirmou que carregava apenas um cigarro de maconha em sua mochila. No entanto, ao tentar evitar a revista de uma maleta de mão, aumentou ainda mais a desconfiança dos policiais.

Durante a inspeção, os policiais encontraram um cigarro de maconha na mochila e, na maleta, descobriram quatro pacotes grandes de skunk e um tijolo de pasta base de cocaína. A mulher, natural do Mato Grosso, confessou estar transportando as drogas para Ceilândia-DF, pelo que receberia R$ 3.000,00.

Os entorpecentes foram pesados na balança de bagagens da rodoviária, totalizando aproximadamente quatro quilos de skunk e um quilo de pasta base de cocaína, avaliados em cerca de 240 mil reais.

A mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil junto com as drogas e seus pertences, onde foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Na delegacia, verificou-se que o celular da suspeita estava registrado como roubado no site da ANATEL. Além disso, seus antecedentes criminais incluíam crimes de calúnia, uso de substância entorpecente, desacato e desobediência.