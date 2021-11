PCDF realiza evento de conscientização contra a violência ao idoso

Como forma de encerramento da missão e divulgação da prevenção à vida do idoso, a PCDF realizou o evento ‘Decrin nas Ruas’

A pandemia do novo coronavírus gerou uma mudança em diversas áreas da vida, boa parte delas, negativa. O aumento de denúncias sobre violências à idosos faz parte disso. Com o crescimento exacerbado desse tipo de violência, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia Especializada (DECRIN) cumpriu a Operação VETUS II, que acabou nesta quinta-feira, 18. Como forma de encerramento da missão e divulgação da prevenção à vida do idoso, a PCDF realizou o evento ‘Decrin nas Ruas’.

A operação foi inédita e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes de violência contra idosos nos 26 estados e no Distrito Federal. A operação integrada teve início no dia 15 de outubro. A mobilização foi nacional e organizada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

No decorrer das investigações, cerca de 643 denúncias envolvendo vítimas idosas foram apuradas. Dessas, 260 evoluíram para processos investigativos, levando ao atendimento de mais de 804 pessoas idosas vítimas de violência e a 14 prisão de agressores em todo o Estado. Foram realizadas aproximadamente 1000 visitas e diligências para a constatação da veracidade das denúncias.

O evento realizado nesta quinta é dedicado a orientaram a população idosa sobre direitos e prevenção aos principais crimes, também foi distribuído um material informativo. A ação preventiva da DECRIN ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto e faz parte da Operação Vetus 2 que finalizou as investigações em todo território nacional.