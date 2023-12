PCDF prende tio e vô suspeitos de estuprar crianças da própria família

Os atos de estupro ocorreram sequencialmente entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) revelou que um tio e um avô estavam envolvidos no abuso sexual de todas as crianças pertencentes a uma mesma família. As vítimas eram duas meninas, de 9 e 12 anos, e um menino, de 8 anos. O crime de violência sexual aconteceu de maneira incessante ao longo de três meses, enquanto as crianças estavam de férias na residência dos agressores, localizada no município de Mundo Novo, em Goiás.

Os dois criminosos foram detidos preventivamente pelos investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), após a conclusão das investigações na segunda-feira (4).

Os atos de estupro ocorreram sequencialmente entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. A PCDF somente teve conhecimento do caso em abril de 2022, quando o pai das duas meninas abusadas começou a suspeitar do crime e registrou um boletim na 26ª DP.