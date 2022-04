PCDF prende quadrilha que aplicava golpe do empréstimo consignado

PCDF, pertencentes a 9ª Delegacia estão em Canoas, cumprindo três mandados de prisões temporárias, cinco de buscas e três sequestros de bens

Policiais Civis do Distrito Federal, pertencentes a 9ª Delegacia (Lago Norte) estão em Canoas, Rio Grande do Sul, cumprindo três mandados de prisões temporárias, cinco de buscas e três sequestros de bens. A operação é contra uma associação criminosa especializada em golpes, que fez vítimas não só no DF, mas também em outros estados.

A ação tem apoio operacional da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, os criminosos montavam uma empresa de fachada, depois conseguiam efetivar contratos com grandes instituições financeiras para funcionarem como correspondentes bancários.

Com o acesso à informação privilegiada, não só dos próprios bancos, mas também adquirida na “darknet”, descobriam dados pessoais de correntistas que já possuíam empréstimos consignados.

A partir daí, faziam contato via WhatsApp e passavam a oferecer a portabilidade desses créditos para outros bancos com taxas de juros reduzidas. As vítimas eram iludidas pelas propostas, autorizavam a transação e repassavam seus dados e cópias de documentos aos criminosos. Os bandidos, então, contratavam a liberação de outros empréstimos consignados.

Esses novos valores eram depositados na conta da vítima. Todavia, ela era induzida a pagar um boleto sob o pretexto de quitação do crédito original para manutenção apenas do novo empréstimo com taxas supostamente mais atrativas. Os criminosos enviavam um boleto falso ostentando os dados do banco, mas o código de barras indicava a conta de “laranjas”.

Sem perceber, a vítima paga o boleto pensando que está quitando o consignado original para portabilidade, quando, na verdade, está transferindo os valores dos novos empréstimos para a conta dos criminosos. Depois disso, os suspeitos bloqueiam a vítima no WhatsApp que fica com duas dívidas: a original e as outras obtidas pelos criminosos.

Prejuízo de R$ 200 mil

Uma das vítimas do DF acabou com uma dívida de R$ 200 mil, referente ao consignado original de R$ 50 mil e outros dois feitos pelo grupo nos valores de R$ 50 mil e R$ 100 mil reais cada.

Como os descontos do empréstimo consignado são efetivados diretamente em folha de pagamento, as vítimas acabam por não conseguir cancelar o empréstimo e se veem obrigadas a pagar por algo que não contrataram.

Investigação

A PCDF ao rastrear a orgiem das mensagens descobriu que o grupo se encontrava em Canoas (RS). A quadrilha escolhia vítimas de diferentes estados para dificultar na investigação.

Em Canoas, o grupo mantinha uma sala alugada com funcionários onde ficava o dia inteiro fazendo a “pescaria de vítimas” em todo território nacional. Na operação, foram expedidos mandados contra o proprietário da empresa de fachada e das duas principais “conteiras” responsáveis pelo recebimento dos valores desviados.

Foram bloqueados nas contas encontradas cerca de R$ 130 mil reais. Os documentos e celulares apreendidos serão analisados. Todos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica com penas somadas que podem alcançar 21 anos de reclusão.