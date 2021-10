PCDF prende homem que perseguia ex-companheira

Segundo relato da vítima, o autor não aceitou a separação dizendo que jamais admitiria vê-la com outro homem

Na manhã de terça-feira (26), policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I) prenderam em flagrante um um homem, de 43 anos, pelos crimes de ameaça e perseguição (stalking), ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

A ação policial começou quando a vítima, uma mulher, de 43 anos, chegou à Deam I pedindo socorro. Ela contou que era perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro, do qual se separou recentemente devido ao comportamento violento e possessivo.

Segundo relato da vítima, o autor não aceitou a separação dizendo que jamais admitiria vê-la com outro homem. Desde a separação, as ameaças contra a vida dela se intensificaram por meio de conversas via WhatsApp. Por essa razão, ela conseguiu proibir a entrado do autor no condomínio onde reside.

No entanto, sabendo que a ex-companheira é a primeira funcionária a chegar na empresa onde trabalha, o autor se dirigiu ao local nas primeiras horas da manhã, e começou a mandar mensagens ameaçadoras para ela dizendo que só sairia de lá quando conseguisse conversar pessoalmente. O autor trabalha como vigilante, e, por isso tem acesso a arma de fogo.

Amedrontada, a vítima deixou o local pela porta dos fundos e foi até a Deam I para pedir socorro. Uma colega de trabalho dela também foi à delegacia e relatou que o autor havia feito gestos para ela, batendo na cintura fazendo menção de estar armado.

Diante de situação de urgência, uma equipe da Deam I, se deslocou até o trabalho da vítima, localizado em Taguatinga Sul (DF). Durante o percurso até o local, o autor continuou mandando mensagens pelo WhatsApp da vítima ameaçando arrombar a porta da empresa para encontrá-la.

A vítima acompanhava os policiais no interior da viatura mostrando, em tempo real, as ameaças que continuava recebendo. Por conta da informação de que o autor estava armado, foi solicitado apoio de mais dois policiais da 21ª Delegacia de Polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, a equipe formada por cinco policiais, surpreendeu o autor ainda na porta da empresa. Em revista pessoal foi localizada uma faca tática, com lâmina de dez centímetros, e um coldre.

O autor foi preso e encaminhado à Deam I. Na delegacia, ao ser questionado pelo delegado sobre o que pretendia no local de trabalho da vítima, armado com uma faca, o autor respondeu que só queria conversar e que a faca seria usada para descascar laranjas.

Os crimes possuem penas somadas de três anos e seis meses de prisão. Foi arbitrada fiança de R$ 10 mil. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência dentre as quais a suspensão do porte/posse de armas do autor. Nos próximos dias, o autor deve passar por audiência de custódia.

Com informações da PCDF