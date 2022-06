PCDF prende homem por latrocínio no Park Way após mandados de prisão serem expedidos

O cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram determinados pelo Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu ontem, por volta das 18 horas, um homem de 19 anos acusado de latrocínio (roubo seguido de morte). O caso teria ocorrido, segundo a corporação policial, no dia 28 de abril deste ano, no setor de Mansões Park Way.

O cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão determinados pelo Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante ocorreram na região administrativa e foram executados pela 11ª Delegacia de Polícia.

Na ocasião, a vítima acabou reagindo ao assalto, após notar que o, agora preso, possuía uma arma de fogo.

“Durante o confronto, o criminoso atingiu socos no rosto e ainda aplicou nela um golpe conhecido como mata-leão, fazendo com que ela caísse já desfalecida no chão. Em razão das lesões sofridas, a vítima veio a óbito ainda no local”, informou a PCDF.

Dias após o crime, os policiais da mesma 11ª DP localizaram a bicicleta que havia sido roubada da vítima e que chegou a ser abandonada próximo à linha do trem, no Núcleo Bandeirante.

“Com o avanço das investigações, os agentes conseguiram diversas imagens que demonstraram toda dinâmica do criminoso após a prática do crime, o que levou à sua identificação”, afirmou a assessoria de imprensa da polícia.

O homem responsável pelo latrocínio foi preso em seu local de trabalho, em Santa Maria. Em sua casa, foram encontrados o aparelho celular que havia sido roubado da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ao ser interrogado sobre os fatos, o autor confessou a prática do crime e ofereceu detalhes da dinâmica dos fatos, contribuindo para o completo esclarecimento do latrocínio”, disse a corporação.