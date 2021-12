PCDF prende dupla de criminosos que agrediu idoso durante assalto

usaram de violência contra um velho que fazia compras ali, batendo na cabeça com coronhada

A Polícia do Distrito Federal-PCDF, por meio de investigação da 35ª Equipe DP (Sobradinho II), prendeu dois homens acusados ​​de roubo de padaria na AR 17 nesta quinta-feira (23). Cidade.

Dois bandidos usaram de violência contra um velho que fazia compras ali, batendo na cabeça com coronhada e ameaçando roubar objetos de valor e pertences da padaria.

“Como os criminosos usaram de violência no processo de roubo, a conduta criminosa causou grande repercussão na mídia, o que levou nossos investigadores a concluírem com fortes evidências, investigarem e executarem mandados de prisão judiciais e prender criminosos”, destacou o delegado Laércio Carvalho, responsável pelo titular do 35º DP.

Os envolvidos que já possuem registro criminal podem ser condenados à prisão por até 12 anos se forem condenados. Depois de cumpridas as formalidades, o recluso foi encaminhado para a prisão da PCDF e tratado pelo tribunal.

Assessoria de Comunicação/DGPC