PCDF prende 4 homens por tráfico em Ceilândia

Em operação na Ceilândia a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu 4 traficantes na tarde dessa segunda-feira (20)

Em operação na Ceilândia a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu 4 traficantes na tarde dessa segunda-feira (20). Após receber informações que homens estariam vendendo drogas em plena luz do dia a polícia estabeleceu a operação “Asfixia”, com o objetivo de diminuir o tráfico na região.

Os policiais perceberam que os traficantes utilizaram um muro de uma casa para esconder as drogas e assim passar despercebidos. Foi realizada a abordagem e todos que estavam no local foram presos em flagrante, a idade deles são 25, 21, 21, e 34.

Foi apreendido com eles diversas porções de cocaína prontas para a venda, uma grande porção de maconha e cerca de R$ 350, em espécie.