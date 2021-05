PCDF: operação Mulher Segura apreende pistolas

A Polícia Civil do DF cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 29 anos, autor de violência doméstica

Na tarde de segunda-feira (17), a Polícia Civil do DF cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 29 anos, autor de violência doméstica.

A ação aconteceu em um apartamento da CNB 8 (Taguatinga) e é resultado da Operação Mulher Segura, deflagrada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (DEAM II).

No endereço, os policiais apreenderam uma pistola, calibre 40, com três carregadores, uma pistola calibre 380 e 79 munições intactas.

De acordo com as investigações, os armamentos pertenciam ao pai do autor, um policial militar falecido em 2020.

Com informações da PCDF