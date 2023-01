PCDF divulga vídeo de homem armando bomba perto do aeroporto de Brasília

No mesmo dia, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso apontado como o homem nas imagens

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (16), um vídeo de uma câmera de segurança pública que mostra o momento em que um homem arma uma bomba em um caminhão-tanque, próximo ao Aeroporto de Brasília, na véspera do natal.

No mesmo dia, George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso apontado como o homem nas imagens. Ao ser preso, o empresário confessou o crime.

Ainda nesta segunda, o juiz Osvaldo Tovani, de 8ª Vara Criminal de Brasília, tornou George e outras duas pessoas réus pela tentativa de explosão do artefato. Os crimes cometidos pelo empresário, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza foram registrados como “crimes do sistema nacional de armas”, com indicação de “motivação político-partidária”.

O trio é apoiador do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e, ao serem presos, afirmaram que a ideia da explosão era para “dar início ao caos”, que levaria à “decretação do estado de sítio no país”, o que poderia “provocar a intervenção das Forças Armadas”.

Bolsonaro perdeu as eleições para o opositor Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 30 de outubro. Pelos mais de 90 dias que se seguiram, os apoiadores do ex-presidente realizaram manifestações e armaram acampamentos em frente aos quartéis-generais do Exército de todo o país. George, Alan e Wellington estavam acampados no QG de Brasília e planejaram o ataque no local.

No último dia 8, um grupo contrário ao governo de Lula invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Após o ataque terrorista, a Polícia Federal prendeu as pessoas que estavam no quartel.