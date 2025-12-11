PCDF desmantela quadrilha que enviava cocaína pelos Correios escondida em pacotes de suplementos para animais

Policiais civis da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de cocaína.

O grupo utilizava o interior dos pacotes para armazenar e transportar a cocaína, o que permitia o envio de remessas com grandes quantidades do entorpecente sem levantar suspeitas. Após um mapeamento detalhado da estrutura logística da quadrilha, a Polícia Civil identificou todos os pontos do esquema e desencadeou a ação desta quinta-feira.

A operação cumpre 19 mandados de busca e cinco de prisão preventiva em diversas regiões do Distrito Federal. As ordens judiciais também alcançam traficantes que já estão recolhidos no sistema penitenciário do DF e que, segundo as apurações, continuavam atuando na articulação do tráfico.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a dinâmica da atuação da organização criminosa.