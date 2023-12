PCDF desmantela grupo criminoso que desviou R$ 1,6 mi com falsificação de documentos

As autoridades encontraram mais de cem registros de identidade falsificados, cheques e cartões de crédito emitidos em nome de cidadãos fictícios

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em uma ação coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (DVC/DOPE), desmantelou uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, suspeita de desviar aproximadamente R$ 1,6 milhão em um esquema sofisticado.

A operação, que contou com três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, resultou na detenção em flagrante de um dos investigados por falsificação de documentos.

As investigações revelaram que os criminosos criavam contas fraudulentas em nome de pessoas de alto poder aquisitivo e manipulavam uma linha de crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de um banco para desviar quantias expressivas.

A apuração teve início em outubro deste ano, quando na primeira fase da operação uma pessoa foi presa por envolvimento no recebimento dos valores desviados pelas fraudes. Prosseguindo com a operação, três suspeitos foram presos em São Paulo, também vinculados às atividades relacionadas às fraudes bancárias.

A ação representa um avanço significativo na luta contra o crime organizado, destacando a integração e o trabalho conjunto das forças policiais do Distrito Federal e de São Paulo.

Os investigados enfrentarão acusações que incluem organização criminosa, estelionato, uso de documento público falsificado e lavagem de capitais.