PCDF desmantela associação criminosa

A ação teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, com o propósito de combater uma suposta associação criminosa envolvida em crimes contra a fé pública

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR), realizou nesta quinta-feira (24) a Operação Nexum.

O principal foco da operação é o líder do esquema, indivíduo com um histórico criminal que inclui falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Já em 2023, o suspeito havia sido alvo de duas operações realizadas pela PCDF: a Operação Succedere, da DOT/DECOR, que investigou crimes tributários ligados a emissão irregular de notas fiscais, e a Operação Falso Coach, da Coordenação de Repressão ao Crime Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF/DPE), que apurou falsificação de documentos para registro e comércio de armas de fogo, além de promoção de cursos de tiro utilizando uma empresa em nome de um “laranja”.

A partir de materiais obtidos nas operações anteriores, a DOT deu início a uma nova investigação que revelou um esquema de fraudes envolvendo estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A estratégia dos suspeitos incluía a utilização de terceiros como “laranjas” para ocultar a verdadeira propriedade de empresas fictícias ou “fantasmas”.

As diligências de busca e apreensão foram conduzidas no Distrito Federal e em Santa Catarina. No DF, os alvos foram localizados em Águas Claras, Sudoeste e Asa Sul. Além disso, um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o mentor do esquema, enquanto outro indivíduo, envolvido em crimes diversos e procurado por homicídio em Planaltina/DF, encontra-se foragido.

Com a participação de 35 policiais do DECOR e da Divisão de Inteligência Policial da PCDF, além da Polícia Civil de Santa Catarina, a Operação Nexum visa desmantelar a associação criminosa suspeita de crimes como falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. O nome da operação remete ao antigo instituto contratual romano “nexum”, simbolizando a transferência simbólica de direitos e dinheiro.