PCDF desmantela associação criminosa em condomínio de luxo

As evidências coletadas confirmaram a venda de substâncias ilícitas a três usuários, que também foram conduzidos à delegacia

Na manhã desta terça-feira (15), a 6ª Delegacia de Polícia (DP) do Distrito Federal realizou uma operação que resultou na desarticulação de uma associação criminosa que vinha operando no prestigioso Condomínio Entre Lagos, localizado na região nobre da cidade do Paranoá. Dois indivíduos foram detidos por envolvimento nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de corrupção de menores. A ação também levou à apreensão de um menor de 16 anos, flagrado cometendo um ato infracional relacionado ao tráfico de drogas, bem como de três usuários de drogas com idades entre 20 e 34 anos.

A investigação minuciosa realizada pela equipe policial permitiu o monitoramento da atividade ilícita dos suspeitos ligados ao tráfico de entorpecentes. As evidências coletadas confirmaram a venda de substâncias ilícitas a três usuários, que também foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações obtidas durante as investigações, um dos traficantes detidos utilizava um método peculiar para produzir haxixe, extraindo a resina da maconha por meio de um processo que envolvia a utilização de gás butano e propano. Posteriormente, o produto era comercializado.

A operação policial resultou na apreensão de diversas porções de maconha, haxixe e skunk, bem como na descoberta de duas balanças de precisão, equipamentos utilizados para a manipulação e empacotamento das substâncias ilícitas, duas máquinas de cartão, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, gás butano/propano utilizado na produção de haxixe, sementes de maconha e uma rara bala de goma de cannabis.

Os suspeitos foram detidos em flagrante, enquadrados nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e encaminhados à Divisão de Controle e Custódia de Presos da Polícia Civil do Distrito Federal, onde permanecerão sob a custódia da Justiça enquanto aguardam os desdobramentos legais do caso.