PCDF desarticula quadrilha que roubava carros no DF

A ação é resultado da Operação BR-251. De acordo com as investigações, os infratores deslocavam-se da cidade de Unaí (MG) para o Distrito Federal apenas para praticar crimes

Na manhã dessa terça-feira (26), a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRF) da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF) cumpriram três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão para desarticular uma associação criminosa responsável por quatro roubos de veículos praticados no decorrer deste ano no DF, nas regiões do Lago Sul e em São Sebastião.

A ação é resultado da Operação BR-251. De acordo com as investigações, os infratores deslocavam-se da cidade de Unaí (MG) para o Distrito Federal apenas para praticar crimes.

Foi constatado que cada integrante ocupava um diferente encargo para a produção dos resultados criminosos. Nesse sentido, verificou-se que em todas as empreitadas um dos integrantes atuava como olheiro, indicando a vítima do roubo para que um segundo infrator, portando uma arma de fogo, a abordasse e subtraísse seu veículo. A partir daí, contavam com o apoio de um terceiro para indicar a rota de fuga, sempre na BR-251, sentido Unaí.

Com a capacidade operacional da PCDF e da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais, foi possível responsabilizar os infratores que, apesar de serem de outra unidade federativa, estimulam a ocorrência de delitos graves no território da capital brasileira.

Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado e, já denunciados, poderão ser incursos em penas privativas de liberdade que podem chegar a 19 anos de reclusão.

A Corpatri solicita a ampla divulgação das imagens do crime para que outras pessoas possam reconhecer os suspeitos e registrar ocorrência.

A PCDF disponibiliza canais de denúncia on-line no site oficial da PCDF (pcdf.df.gov.br) ou por meio de ligação telefônica (197) ao Disque-Denúncia. Ligação gratuita. Denuncie. Ajude a polícia a prender criminosos.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da PCDF