PCDF combate a escravidão sexual e prostituição no Itapoã

Na noite de sexta-feira (18), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 6ª DP, desencadeou a Operação Tchê após receber denúncias sobre o funcionamento de uma casa de prostituição no Itapoã, de que as funcionárias estavam sendo mantidas em cativeiro.

Os investigadores monitoraram o ambiente e, ao perceber a situação, prenderam a proprietária e a gerente do local, duas mulheres de 26 e 33 anos, respectivamente, que foram autuadas pelos crimes de redução da condição análoga a de escravo, além de manter casa de prostituição e rufanismo (agenciamento da prostituição).

Mulheres de outras Unidades da Federação eram trazidas para o Itapoã, onde eram alocadas no prostíbulo que tinha a fachada de um bar. No interior do comércio, elas faziam programas, eram submetidas a jornadas de trabalho exaustivas e degradantes, além de serem impedidas de sair, mantidas sob a tutela da proprietária e da gerente, as quais lhes cobravam o dinheiro da passagem, comida e também percentual de cada programa realizado.

Duas jovens de 20 e 21 anos que moravam e trabalhavam no local foram resgatadas e encaminhadas ao programa de proteção às vítimas da Sejus. Depois, serão levadas aos Estados de origem. “Outras mulheres que estavam no local em condições suspeitas também foram levadas à sede da delegacia para serem ouvidas na condição de testemunhas”, explicou o delegado da operação.