PCC: Marcola deixa Penitenciária Federal de Brasília

Um forte aparato de segurança foi necessário para transferir o líder máximo do PCC para o estado de Rondônia

Por Tereza Neuberger

[email protected]

Após 3 anos no Distrito Federal, o líder da maior facção criminosa do país, Marco Willians Herbas Camacho, de 35 anos, o Marcola, foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília, nesta quinta-feira (3), com destino a Penitenciária Federal de Porto Velho, capital de Rondônia.

Sob forte esquema de segurança a ação ocorreu na manhã desta quinta-feira. A operação de transferência contou com agentes penitenciários federais fortemente armados para realizar a escolta do líder da facção Primeiro Comando da Capital.

Uma grande movimentação foi percebida e Marcola, foi recebido em Rondônia sob forte esquema de segurança também minuciosamente estudado, ele foi conduzido da base aérea de Porto Velho, de helicóptero até o presídio em que ficará custodiado.

Antes de chegar ao Distrito Federal, Marcola já havia passado por Rondônia e por outras unidades penitenciárias do país. Em março 22 de março, o chefe da facção paulista chegou à Penitenciária Federal de Brasília, em São Sebastião, onde estava no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). A época, o Ministério Público de São Paulo justificou a transferência de Marcola do presídio de Presidente Venceslau para Brasília, com a afirmação por parte da promotoria de que o PCC planejava resgatá-lo.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Torres, que ainda como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não concordava com a presença de líderes de facções criminosas do país nas penitenciárias da capital federal, destacou o sucesso da operação em suas redes sociais.

“Hoje, após minucioso planejamento do Departamento Penitenciário, efetuamos a transferência do prisioneiro conhecido como Marcola, da Penitenciária Federal de Brasília. Ação de sucesso total, com apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,e Secretaria Nacional de Segurança Pública.” destacou o Ministro sobre o sucesso da operação em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Departamento Penitenciário (Depen) informou que as transferências de presos são medidas rotineiras no SPF e são efetivadas por indicação da inteligência penitenciária, atividade essencial para orientar a definição de estratégias de combate ao crime organizado.

No final da década de 1990, a polícia paulista efetuou a primeira prisão de Marcola, Marcola, sob as acusações de roubos a carros-fortes e bancos. O líder da facção, também foi condenado por formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio, já na prisão.

Confira a nota na íntegra

“Nesta quinta-feira, 3 de março, o Departamento Penitenciário Nacional realizou a transferência do interno Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, que estava custodiado na Penitenciária Federal em Brasília.

O Sistema Penitenciário Federal (SPF) é referência no Brasil e no mundo pelo combate ao crime organizado, mediante isolamento de lideranças criminosas e presos de alta periculosidade, graças a um rigoroso e eficaz regime de execução penal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por razões de segurança, o Depen não informará a unidade de destino do preso transferido.

As transferências de presos são medidas rotineiras no SPF e são efetivadas por indicação da inteligência penitenciária, atividade essencial para orientar a definição de estratégias de combate ao crime organizado.

A operação envolve a atuação de outros órgãos de segurança integrantes da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a saber: Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio da Força Nacional de Segurança Pública; Polícia Rodoviária Federal; e Polícia Federal.”