Pavimentação do acesso ao Cemitério do Gama é concluída

Os serviços na via foram concluídos na última segunda-feira (16) e os motoristas já podem transitar pela pista nova

Principal via de acesso ao Cemitério do Gama, a DF-475 recebeu investimentos de R$ 875,4 mil por parte do Governo do Distrito Federal (GDF) para a troca completa de pavimentação. Esta é uma das entregas do GDF em comemoração ao aniversário de 63 anos da região administrativa, celebrado no início deste mês de outubro. Os serviços na via foram concluídos na última segunda-feira (16) e os motoristas já podem transitar pela pista nova.

Para esta obra, as equipes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) utilizaram aproximadamente 250 toneladas de massa para asfaltar cerca de 527 metros da via, que liga o Gama ao Riacho Fundo II. Mais de 10 mil motoristas trafegam pelo local diariamente.

“Fizemos um levantamento de todas as pistas que estavam precisando de uma atenção especial, com muitos buracos e ondulações, onde realmente não cabia mais operação tapa buraco. A DF-475 foi uma delas. Trocamos o pavimento de um trecho dessa rodovia que é considerada muito importante porque liga toda a Ponte Alta Norte ao Gama. Isso vai trazer mais segurança e conforto para quem utiliza a via”, afirmou a administradora regional Joseane Araújo Feitosa Monteiro.

Mais obras

Em atenção aos mais de 137 mil habitantes do Gama, o GDF promove outras intervenções de mobilidade na região. Há obras na Via Posto Sayonara, uma das principais do Gama. Por lá, o investimento é de R$ 1.651.816 para levar 400 toneladas de asfalto novo por 667 metros da via.

Outro trecho onde há atuação do GDF é na Quadra 44/45 do Setor Leste. Os moradores desta quadra, em breve, vão ganhar 375 toneladas de massa asfáltica para pavimentar 671 metros da via.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília