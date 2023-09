Pavimentação da VC-456 beneficia cerca de 10 mil motoristas

Obra, na qual são investidos R$ 15 milhões, está na etapa final das fases de terraplenagem, imprimação e pavimentação, implantação do meios-fios e sinalização

Cerca de 10 mil motoristas que transitam pela região de Sobradinho dos Melos, de Planaltina ou do Vale do Amanhecer em direção ao Paranoá e Itapoã podem trafegar com mais fluidez pela VC-456, que faz ligação até a Barragem do Paranoá. Isso porque quase a totalidade da obra de pavimentação asfáltica já passou pelas etapas de terraplenagem, imprimação e pavimentação, implantação do meio-fio e também a sinalização.

A obra é do Departamento de Estradas do Distrito Federal (DER-DF), em convênio com a empresa FGR. Atualmente, o DER trabalha no projeto de adequação da rotatória localizada no entroncamento da vicinal com a Estrada Parque Contorno (DF-001). O investimento é de R$ 15 milhões.

“É uma obra que já proporciona mais conforto e segurança para as milhares de pessoas que transitam pela região por dia. É mais uma ação que mostra o quanto o Governo do Distrito Federal está atento às demandas da população”, afirma o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante.

Visitante de Sobradinho dos Melos aos finais de semana e morador de Águas Claras, o corretor de imóveis Hoto Barros, 71, atesta a importância da obra: “Agora, posso visitar minha sogra com mais tranquilidade e sabendo que a estrada está mais segura. Antes, era tudo muito estreito e perigoso, mas, com o asfalto, houve uma melhora de 100%. Trata-se de um serviço de muita qualidade”.

Com informações da Agência Brasília