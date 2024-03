Passeio ciclístico comemora o Mês da Mulher

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou neste domingo (17), uma edição especial do projeto Passeio de Bike nas RAs, dessa vez em comemoração ao Mês da Mulher. O percurso foi feito no Eixão Sul e Norte.

Foram mil pessoas inscritas, e todas receberam kits com sacochila, pulseira refletiva e material educativo. O kit feminino continha uma bolsinha com porta-batom, marcador de texto e informe dos cursos gratuitos do Detran para mulheres.

Elaine Janaína Guerra veio do Riacho Fundo II pedalando com seu filho Anderson Matheus. “Participamos desde a primeira edição, em Ceilândia”, contou. “Gostamos muito. É um evento para a família”. Também a acompanhavam a filha Anna Alice e a nora Isabela Vitória, que foram de carro, mas participaram do passeio de bicicleta.

Estímulo

educação de trânsito do Detran no trio elétrico, os participantes contaram com aferição de glicose e hidratação, para garantir a tranquilidade no circuito.

“É uma forma de estimular a atividade física, em especial o ciclismo, que também é um meio de transporte e tem importância no trânsito”, ressaltou o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento. “É uma oportunidade de orientar e aproximar a população para as atividades educativas do Detran.”

O Passeio de Bike nas RAs visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso desse tipo de veículo e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

Com informações da Agência Brasília