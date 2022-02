Passaporte da vacina passa a valer nesta sexta-feira (11) na UNB

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração (CAD) no último dia 27, como garantia de segurança sanitária dos frequentadores durante a pandemia

A apresentação do passaporte da vacina contra a covid-19, para acessar os prédios da Universidade de Brasília (UnB), passa a valer a partir desta sexta-feira (11).

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração (CAD) no último dia 27, como garantia de segurança sanitária dos frequentadores durante a pandemia.

De acordo com a resolução do CAD, será exigida a imunização completa do público, ou seja: “Todas as doses disponibilizadas no Distrito Federal para cada faixa etária, incluindo dose(s) de reforço, em conformidade com o cronograma de vacinação especificado pelo Governo do Distrito Federal”.

Comprovantes como o próprio cartão de vacinação com os dados das doses recebidas (vale a versão original impressa ou mesmo uma foto do documento salva no celular) e o certificado digital emitido pelo aplicativo Conecte SUS (ou por outro órgão de saúde nacional ou internacional) serão aceitos. O arquivo digital poderá ser exibido na tela de celular, tablet ou computador.

Além do passaporte da vacina, será necessário apresentar um documento de identificação original com foto.

A verificação dos comprovantes será feita pelos vigilantes e porteiros da Universidade, que receberam treinamentos ao longo da semana para atuar de acordo com os novos protocolos.

“Os nossos vigilantes e porteiros estão orientados a solicitar a comprovação, e a realmente restringir o ingresso nas edificações das pessoas que não estiverem com os comprovantes de vacinação atualizados”, esclarece a decana de Administração da UnB, Rozana Naves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A regra vale para adultos e crianças. Entretanto, o pequeno grupo de pessoas as quais a vacinação não é recomendada por razões médicas, deverá apresentar uma declaração assinada pelo médico, com data e carimbo com o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). O atestado deverá ser apresentado junto ao documento de identificação original com foto.