Páscoa de 2023 no Distrito Federal deve seguir tendência de consumo nacional

Pesquisa da CNDL aponta aumento de consumo e presidente da CDL-DF acredita que empresários estão otimistas com a data

“A tradição de comprar chocolates e presentes na Páscoa deve movimentar o comércio do DF em uma das datas mais promissoras para o varejo”, acredita o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF, CDL-DF, Wagner da Silveira Jr. Para ele, a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, reforça o otimismo do setor, com dados que apontam leve elevação da quantidade de produtos que devem ser adquiridos. “Além disso, a boa notícia é que 73% das pessoas entrevistadas têm intenção de comprar em lojas físicas, seja de rua ou de shopping. Isso anima o empreendedor, especialmente após três Páscoas em que vivemos as incertezas da pandemia do coronavírus”, completa. A realização de amigos secretos com chocolate, os conhecidos “Amigolate” também animam os vareistas.

Nesta quinta-feira, 30, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgou um levantamento em parceria com a Offerwise Pesquisas que demonstra a expectativa dos consumidores em relação à celebração da Páscoa. Cerca de 111 milhões de brasileiros pretendem ir às compras em 2023, o que representa um aumento de cerca de 1,8% em relação à pesquisa da CNDL do mesmo período de 2022.

Ainda de acordo com o levantamento da CNDL, 59% dos consumidores pretendem comprar ovos de chocolate na semana da Páscoa, enquanto 28% pretendem comprar ainda em março. Este ano, a expectativa é de que os consumidores adquiram, em média, cinco produtos cada.

Entre os produtos mais procurados pelos consumidores estão os ovos de chocolate industrializados (50%), bombons industrializados (45%) e ovos de Páscoa caseiros/artesanais (43%).

A pesquisa foi realizada por meio de um formulário online e registrou a opinião de consumidores em todas as 27 capitais brasileiras, com homens e mulheres de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos) e com idade igual ou maior a 18 anos, que pretendem realizar compras para a Páscoa deste ano. Os dados foram coletados entre os dias 02 e 08 de março de 2023.