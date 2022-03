Partidos disputam filiação de Mônia Vaz de Andrade

Desde sua pré-candidatura, a empresária já manteve contatos com legendas como PSDB, PL, PTB, e União Brasil que desejam sua filiação

Partidos de diferentes correntes políticas disputam a filiação da empresária Mônia Vaz de Andrade, de 42 anos, para disputar uma das oito vagas do DF na Câmara dos Deputados. Nascida em Taguatinga, onde passou sua infância e a adolescência, atualmente é administradora do grupo de empresas da família, que inclui postos de combustíveis instalados no DF e em Goiás.

Ao decidir disputar o cargo de deputada federal, Mônia afirma buscar a missão de representar os bandeiras do setor do setor produtivo, como a redução dos preços de combustíveis e investimentos públicos em obras de infraestrutura e saneamento. “O Brasil tem condições de gerar empregos em massa com essas iniciativas”, garante.

Mônia espera ainda lutar pelo combate à fome, pelos direitos das mulheres e pelo combate à violência contra elas, que aumentou significativamente durante a pandemia, segundo dados dos governos.

Desde que lançou sua pré-candidatura, a empresária já manteve contatos com legendas como PSDB, PL, PTB, e União Brasil que desejam sua filiação. Mas a decisão sobre qual rumo seguir só será definida ao final deste mês. “Nosso grupo político está estudando junto com os apoiadores de nossa pré-candidatura qual o melhor caminho a seguir “, disse.