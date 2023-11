Parque Olhos d’Água funciona normalmente nesta segunda-feira

Os serviços de manutenção que estavam previstos para hoje foram adiados, e o local está aberto até às 20h

Diferente do que estava previsto, o parque Olhos d’Água está funcionando normalmente nesta segunda-feira (13). Os serviços de manutenção que estavam previstos para hoje foram adiados, e o local está aberto até às 20h.

Uma nova data para a execução dos trabalhos no local ainda não foi definida pelo Instituto Brasília Ambiental.

O parque Olhos d’Água fica entre as quadras 413 e 414 Norte e é muito procurado pela população para caminhadas e trilhas ecológicas durante as quais podem ser observados pássaros e espécies da flora do Cerrado, como buritis e pequizeiros.