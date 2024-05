Parque Nacional de Brasília teve aumento de 52% nas visitas

Cada vez mais pessoas têm buscado o Parque Nacional de Brasília para se refrescar e passar um tempo próximo à natureza. Uma pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o espaço, indica que as visitas cresceram em torno 52% no último ano em comparação aos dados de 2022.

Em 2023, 300,6 mil pessoas visitaram a reserva natural, enquanto em 2022 foram aproximadamente 197,7 mil visitantes. Entre todos os Parques Nacionais administrados pelo ICMBio no Brasil, o de Brasília ocupa a 8ª colocação entre os mais frequentados no ano passado, perdendo apenas para os presentes no Sudeste e Nordeste do país. É o primeiro colocado dentro da região Centro-Oeste.

O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, é o mais frequentado, com mais de 4,4 milhões de visitantes em 2023. Passando do milhão também estão os Parques da Tijuca (1,8 milhão) e de Jericoacoara (1,4 milhão). Entre as Unidades de Conservação, o de Brasília está na 12ª posição entre os mais visitados do país.

De acordo com o órgão de conservação, o ano de 2023 teve recordes de visitação em todos os Parques Nacionais brasileiros, com um registro histórico de 11,8 milhões de visitas. “Este número reflete não apenas uma recuperação notável dos números pré-pandemia, mas também uma crescente demanda por experiências ao ar livre e em contato com a natureza”, destacou o ICMBio.

No Parque Nacional de Brasília, os maiores atrativos são as duas piscinas naturais – Piscina Pedreira e Piscina Areal –, arquitetadas com água corrente abertas ao público, e as trilhas dentro da reserva. O local também é conhecido como Água Mineral.

Lazer na natureza

Cristal Santos, de 55 anos, tenta ir ao Parque Nacional ao menos duas vezes por semana para nadar nas águas correntes da Piscina Pedreira no horário do almoço. De acordo com ela, a prática ajuda no trabalho diário. “Eu trabalho muito melhor à tarde [depois de nadar] e às vezes entro pela noite sem cansar. Não fico com a sensação de fadiga”, alegou.

“Sinto uma sensação de felicidade muito grande porque a água nos traz um movimento natural que a gente desconhece fora dela. A água tem sua própria linguagem e o corpo se solta dentro da linguagem da água. Isso me faz muito bem e é por isso que eu venho”. Cristal Santos

Essa é a única prática de natação que Cristal faz, segundo ela. Uma vez que outras piscinas possuem muito cloro e outros químicos para serem limpas, a Pedreira é a saída para nadar sem nenhum contato com agentes não naturais. “Só venho aqui mesmo porque a água é corrente. E só durante a semana porque aos fins de semana é sempre cheio”, finalizou.

Luiz Filipe dos Santos, 28, reuniu 16 pessoas da família para ir ao local ontem. A maioria mora em Águas Lindas do Goiás e mesmo alguns que moram em Brasília ainda não tinham conhecido a reserva ecológica. “Viemos para reunir a família e ter esse lazer, porque a gente não costuma sair”, afirmou.

O tempo quente inspirou o grupo a se organizar desde a semana passada para visitar o Parque Nacional. Como alguns estão de férias, o plano foi ideal para poder curtir a natureza e se refrescar em família. “A última vez que vim foi em 2015, mas tem outros que não conheciam ainda. A criançada que não conhecia também veio. Aproveitamos para fazer uma coisa só com todo mundo”, disse.

“Eu já estou até comentando com eles para a gente marcar de vir pelo menos uma vez por mês para a gente passear em família, que é bom demais”, finalizou.

História

O Parque Nacional de Brasília foi criado em 29 de novembro de 1961 para proteger a Represa de Santa Maria, a primeira fonte de água potável de Brasília. São cerca de 42,4 mil hectares de vegetação típica do cerrado, abrangendo as Regiões Administrativas de Brasília, Sobradinho e Brazlândia, além do município goiano de Padre Bernardo. Dentro da reserva existem também ruínas de casas de fazenda do período colonial.

“O parque tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”, conforme destaca o Governo do DF.

Dentro do Parque, a fauna é composta por espécies raras ou ameaçadas de extinção, tais como lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, jaguatirica, ouriço-caixeiro; além de espécies endêmicas como a gralha-do-campo e o papagaio-galego. Mais próximo ao público, os visitantes se deparam também com diversos micos, que podem ser vistos ou nas trilhas ou nas áreas próximas às piscinas.

Serviço

O Parque Nacional de Brasília está situado a cerca de 10 km do centro de Brasília, com acesso pela EPIA Norte e também é atendido por transporte coletivo, que parte principalmente da rodoviária do Plano Piloto.

O local está aberto todos os dias com entrada permitida das 6h às 16h e a entrada custa R$ 18,00 por pessoa. As piscinas ficam abertas até às 17h para quem já está dentro do Parque. Crianças de até 11 anos e idosos acima de 60 não pagam. Há também a possibilidade de pagar pelo ingresso mensal, com valor de R$ 180,00 por pessoa.