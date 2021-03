Parque Educador realiza seleção de 24 escolas públicas do DF

Devido à pandemia, o programa será todo executado por meio de plataformas virtuais

O Programa Parque Educador, iniciativa desenvolvida pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Educação Ambiental (Educ), selecionou 24 escolas públicas do Distrito Federal para o primeiro semestre de 2021. As inscrições para a ação aconeceram entre os dias 3 e 16 de março por meio de um link disponibilizado no site da instituição.

De acordo com a coordenação do programa, o resultado do processo foi um sucesso, pois foi possível selecionar quatro escolas para cada um dos seis parques, conforme programado no edital. Devido à pandemia, o projeto, que costuma fazer atividades de educação ambiental e patrimonial nas unidades de conservação geridas pelo Brasília Ambiental, será executado por meio de plataformas virtuais e material didático impresso, para estudantes sem acesso aos recursos tecnológicos.

“O processo contou com 55 inscrições, sendo 24 escolas selecionadas, abrangendo diversas regiões administrativas do DF. As aulas virtuais começam no dia 30 de março”, enfatizou o coordenador do projeto, Luiz Felipe Blanco de Alencar. As atividades serão desenvolvidas por professores capacitados pela Secretaria de Educação (SEE), que, assim como a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), é parceiras do Brasília Ambiental nesta iniciativa.

O projeto, iniciado em 2018, já atendeu mais de 10 mil alunos em todo o DF. Foi pensado e idealizado para fortalecer a educação ambiental, ampliar o espaço educativo das escolas públicas e aumentar a integração dos parques com a comunidade. Os conteúdos estudados em sala de aula são ampliados por meio de trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, palestras e vivências com a natureza – que só não serão possíveis este ano devido às necessárias medidas de prevenção à covid-19.

As informações são da Agência Brasília