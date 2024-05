Parque de Águas Claras ganha novas quadras e brinquedos adaptados

Duas quadras poliesportivas e um parquinho infantil acessível serão inaugurados pelo Instituto Brasília Ambiental no Parque Ecológico Águas Claras neste domingo (19), a partir das 10h.

Na ocasião, serão entregues duas quadras poliesportivas que passaram por renovação no piso, troca dos alambrados e dos mobiliários urbanos (suportes para voleibol, traves de gol e tabelas de basquete), além de novas calçadas ao redor. Também foi construído um parquinho infantil, próximo à guarita, com brinquedos adaptados e piso ecológico.

Com orçamento de R$ 669.614,16, as obras foram executadas por meio de compensação ambiental paga pela empresa Votorantim Cimentos. “Quadras melhores e a construção de parquinhos infantis garantem mais conforto e qualidade de vida aos frequentadores do parque de Águas Claras”, ressalta o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

*Com informações da Agência Brasília