Parque da Cidade ganha equipamento para manutenção de bicicletas

Iniciativa permite que ciclistas consertem suas bikes de forma rápida e eficiente, sem interferir no fluxo de circulação

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, um dos principais pontos de lazer da capital federal, agora conta com serviço exclusivo para uso dos ciclistas, o Bicifix ,equipamento de autorreparo de bicicletas. O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), a administração do Parque e o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF).

Inspirados em modelos já presentes nos Estados Unidos e na Europa, os equipamentos, instalados nos estacionamentos 10 e 13, são compostos por braços de apoio, bomba de ar e seis tipos de chaves essenciais para manutenção de bicicletas. A iniciativa visa fortalecer o uso sustentável, saudável e econômico da bicicleta como meio de locomoção.

Na avaliação do secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, o Bicifix representa um avanço para a mobilidade urbana, incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte. “Essa ação alinha-se aos esforços de promover uma cidade mais sustentável, com opções de deslocamento mais eficientes e estímulo à prática esportiva”, afirma.

A bicicleta tem ganho cada vez mais espaço como meio de transporte no Distrito Federal, refletindo nos investimentos em infraestrutura cicloviária. Atualmente, Brasília ocupa a segunda posição entre as cidades brasileiras com a maior extensão de ciclovias, totalizando cerca de 640 km em 28 regiões administrativas.

“A implementação do Bicifix no Parque da Cidade chega para facilitar a vida dos ciclistas e de quem adota a bike como meio de transporte. O Parque recebe com muita satisfação essa parceria, uma vez que a ação contribui para a sustentabilidade”, ressalta o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Com informações da Agência Brasília