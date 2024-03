Parque da Cidade é referência para treinos de grupos de corrida

Quem passeia pelo Parque da Cidade encontra, além de muito verde, um local propício para a prática de esporte. Atividades como a corrida, caminhada, patins, futevôlei e ciclismo são as mais comuns de serem vistas. É lá também que projetos esportivos têm encontrado espaço para incentivar hábitos saudáveis entre a comunidade.

“O Parque da Cidade é nossa referência em espaço livre para a prática de atividade física”, afirma Gaby Gonçalves, idealizadora do projeto Superação DF, promovido por uma rádio local. “É um espaço extremamente democrático, pois é possível praticar várias modalidades nos oferecendo estacionamento, banheiros, pistas bem-sinalizadas, segurança e uma energia que só o Parque da Cidade tem.”

Com treinos gratuitos no estacionamento 11 do parque, a iniciativa conta, atualmente, com 160 integrantes. “O Superação foi criado para motivar, incentivar pessoas a saírem da zona de conforto”, detalha Gaby. “Não precisa ser atleta, basta querer sair do sedentarismo e se juntar a nós. Não cobramos mensalidades, e todos são bem-vindos”.

Uso democratizado

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, reforça: “Abrir esse espaço para as assessorias e os grupos específicos de corridas é democratizar a utilização do parque”, diz. “É essencial apoiar iniciativas como essas, pois não apenas promovem a prática esportiva, mas também estimulam a integração social e o bem-estar da comunidade”.

Há 14 anos fornecendo treinamento para caminhada, corrida e triatlo, a Time Assessoria Esportiva também marca presença no parque. Com uma base sólida de 350 alunos, os integrantes também elegeram o local como ponto ideal para as atividades, praticadas regularmente ao longo da semana.

A abordagem aos alunos se baseia no histórico de saúde, disponibilidade e objetivos individuais de cada um. “A partir dessas informações, elaboramos um programa de treinamento personalizado e oferecemos diversas opções de sessões presenciais com nossos instrutores para orientação direta na execução das atividades”, explica o diretor da assessoria, Filipe Albuquerque. “As melhorias que vêm sendo feitas no Parque da Cidade trazem mais segurança e comodidade para todos os frequentadores, inclusive para os alunos da, que estão mais assíduos aos treinos no local. O parque estava precisando dessa atenção”.

Práticas saudáveis

Os grupos que tiverem interesse em realizar treinos no Parque da Cidade devem procurar a administração do local e, por meio de um profissional de educação física, solicitar uma autorização. “A diversidade de participantes nos grupos de corrida reflete a característica desses espaços, onde pessoas de diferentes origens e perspectivas se reúnem em torno de objetivos comuns”, avalia Todi Moreno. “Esperamos que a tendência de apoio e incentivo aos grupos de corrida prossiga em crescimento, motivando um número cada vez maior de pessoas a adotar um estilo de vida saudável e ativo por meio da prática da corrida”.

