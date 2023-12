Parceria destina mais de 800 microcomputadores a escolas públicas

Agora, os equipamentos apreendidos pela Receita serão destinados para impulsionar a inclusão digital nas escolas públicas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) recebeu, simbolicamente, mais de 800 TV BOX transformados em microcomputadores, na tarde desta sexta-feira (15). A iniciativa é da Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF), em parceria com a pasta. Agora, os equipamentos apreendidos pela Receita serão destinados para impulsionar a inclusão digital nas escolas públicas e creches da capital federal.

O secretário executivo da Secretaria de Educação, Isaías Aparecido, expressou sua satisfação com a ação, destacando a importância dessa parceria inovadora para o desenvolvimento educacional. “Recebemos esses eletrônicos com gratidão, pois sabemos que estão sendo direcionados para a construção de novos laboratórios e a melhoria dos já existentes, beneficiando nossos estudantes”, destacou.

A iniciativa, liderada pelo superintendente da Receita Federal de Minas Gerais, Michel Lopes Teodoro, revela um novo olhar sobre o aproveitamento de equipamentos apreendidos para fortalecer a educação no Distrito Federal. Teodoro ressaltou a importância da parceria entre instituições. “Essa colaboração é crucial para promover avanços significativos no setor educacional”, frisou.

Educação digital

Os microcomputadores resultantes da transformação das TV BOX possuem uma composição multifuncional, sendo equipados com processadores, memória RAM e armazenamento interno. Sua função principal nas escolas do DF será facilitar o acesso à educação digital. Esses equipamentos estão destinados a criar e aprimorar laboratórios, a fim de proporcionar aos estudantes recursos tecnológicos essenciais para o aprendizado.

Os aparelhos recebidos serão utilizados para atividades educacionais, pesquisas, desenvolvimento de habilidades digitais e promoção da inclusão digital, garantindo que crianças e adolescentes tenham acesso equitativo às ferramentas tecnológicas fundamentais.

“Essa doação não apenas moderniza nossos recursos tecnológicos, mas também abre portas para que os estudantes da rede pública tenham acesso a ferramentas essenciais para seu desenvolvimento educacional”, afirma o diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEE-DF, Hércules Júnior.

Com o compromisso de proporcionar oportunidades iguais para todos, a entrega simbólica desses microcomputadores representa um avanço significativo na promoção da educação digital no Distrito Federal. A ação enfatiza também como parcerias entre órgãos governamentais podem transformar desafios em oportunidades, colocando a tecnologia a serviço do aprendizado e do futuro de milhares de estudantes, não somente do DF, mas também de todo o Brasil.

A cerimônia também contou com a participação do superintendente adjunto da Receita Federal, Marcos Hubner Flores; do representante da Delegacia de Varginha, Samuel Hosokawa; do diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), Weider Rodrigues; além dos subsecretários da SEEDF.

*Com informações da Agência Brasília