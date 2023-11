Paratletas representam o DF no Parapan do Chile

Técnico da Seleção feminina de goalball acredita em pódios

Recheadas de representantes do Distrito Federal, as Seleções Brasileira feminina e masculina de goalball estreiam neste sábado (18), do Parapan-Americano de Santiago, no Chile.

Os homens entram em quadra contra a Colômbia. André Dantas e Mizael Castro, duas joias formadas pela equipe do Capital CF, estão entre os sete convocados. Porém, o maior destaque do grupo é o multicampeão Leomon Moreno. Criado no Riacho Fundo I e com passagens em vários times da Europa (atualmente no Santos/SP), o campeão Mundial e Paralímpico vai em busca do segundo ouro no Parapan.

Já Mizael Castro, morador de São Sebastião, encara sua primeira missão entre os profissionais. “Eu sou o sétimo convocado. Entro em ação apenas se tivermos desfalques. Espero que não ocorra, mas se for preciso, estou totalmente preparado”, garante o novato.

Pela equipe feminina, o DF já começa a ser representado no comando técnico. O experiente treinador Gabriel Goulart lidera as meninas do Brasil na competição, que estreia frente a Argentina.

De acordo com o também treinador do Capital CF, a expectativa é de pódio. “Estamos sim entre as favoritas. É inegável. Mas favoritismo não entra em quadra, não defende e não marca gol. São elas (as atletas) quem vão vestir o uniforme da seleção e comprovar isso em quadra”, enfatiza o comandante.

A esquadra feminina ainda conta com as brasilienses Jéssica Vitorino e Kátia Aparecida, ambas formadas no próprio Capital CF.

Treinamentos

As Seleções Brasileiras se concentraram no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro, para a última semana de treinamento antes da disputa dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Depois disso, embarcaram no dia 13 para a capital chilena.

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), responsável por gerir as a modalidade no país, estará representada por 37 atletas e 21 integrantes do estafe técnico no Parapan.