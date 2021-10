Para todos os gostos: Muita diversão para criançada

Programação em shoppings e Pontão do Lago Sul está extensa para os pequenos

O Dia das Crianças será especial no Pontão do Lago Sul. Hoje, das 15h às 19h, o complexo de entretenimento e gastronomia às margens do Lago Paranoá se transformará em um verdadeiro circo à céu aberto, com brinquedos infláveis, personagens caracterizados e decoração cênica no pórtico de entrada, com cortinas vermelhas.

O Admirável Mundo Inflável trará opções de diversão gratuita para crianças de 3 a 16 anos. Basta retirar um ingresso no site ou aplicativo Sympla ou apresentar uma conta de consumo em um dos restaurantes e quiosques do local. Também é necessária a doação de um brinquedo novo ou em bom estado.

Dez personagens caracterizados trarão uma atmosfera circense e vão animar a criançada pelos 14 brinquedos infláveis, como cama elástica; circuito radical; tobogãs; air soccer; escalada inflável; touro mecânico; guerra de cotonetes; jump zone; basquete inflável e ponte do rio que cai.

O uso de máscara é obrigatório em todo o local, bem como distanciamento, higienização das mãos, álcool em gel e demais protocolos de prevenção atualmente exigidos pelas autoridades sanitárias. Consulte o regulamento no site www.pontao.com.br para mais informações. A ação possui número limitado e está sujeita a lotação.

Teatro

O DF Plaza Shopping também preparou um dia de muita alegria e diversão para homenagear as crianças hoje. A programação começa às 15h com a super produção Uma Aventura no Mar, encenada pela trupe da Cia Teatral Néia e Nando.

O espetáculo é inspirado na animação musical que fez sucesso na grande tela, em 2016. É a famosa história da adolescente polinésia Moana, filha do chefe da tribo Motunui, que se aventura pelo Oceano Pacífico para desvendar o mistério que envolve seus ancestrais. No caminho, ela encontra o espirituoso semideus Maui e, juntos, embarcam em uma viagem cheia de ação, enfrentando criaturas inusitadas para salvar a tribo.

“Fizemos questão de adaptar esse sucesso da Disney porque fala sobre a determinação e valoriza a amizade e o amor fraternal. Mensagens de grande valia aos nossos espectadores mirins”, explica o diretor Nando Villardo.

Oficinas gratuitas no CCBB

Em outubro, as crianças terão ainda mais espaço na programação do CCBB Educativo em comemoração ao Dia das Crianças. Hoje serão duas atrações. De manhã, a Data Comemorativa recebe os pequenos para, na companhia de seus pais, responsáveis e novos amigos, confeccionarem um folioscópio, livreto com várias imagens sequenciais que ao ser folheado nos dá a impressão de movimento.

Já à tardinha, com o sol se pondo, os jardins do CCBB darão lugar a um cinema a céu aberto, onde as crianças poderão curtir uma Sessão Miúda. Na tela, serão exibidos curtas metragens produzidos coletivamente pelos próprios participantes das oficinas de arte, do Lugar de Criação, realizadas nos últimos meses. Um programa mais que especial para quem curte cinema, arte, história, fantasias e imaginação.

Crianças a partir de 3 anos pode participar. O evento é gratuito e as inscrições deve ser feitas pelo site da eventim.

Saiba Mais

Para deixar tudo ainda mais gostoso, o DF Plaza oferecerá pipoca e algodão-doce à vontade aos pequenos.

O acesso é livre para todos os públicos, de forma gratuita, mas o espaço será limitado a 32 lounges, que comportam até 3 pessoas, para respeitar o protocolo de segurança exigido pelo momento.