Para manutenção, Parque Ecológico Águas Claras fica fechado na segunda (13)

O Parque Ecológico Águas Claras permanecerá fechado durante todo o dia na próxima segunda-feira (13) para a realização de serviços de poda e roçagem. Segundo o Instituto Brasília Ambiental, o fechamento se faz necessário para evitar riscos de acidentes com os frequentadores do parque.

A unidade de conservação (UC) retoma suas atividades normalmente na terça-feira (14), das 6h às 22h, ou assim que for finalizado o serviço.

O Parque Ecológico Águas Claras está localizado na Avenida Castanheiras – Centro. Ele está situado atrás da Residência Oficial de Águas Claras, entre as quadras 301, 104, 105 e 106. Mais informações no site do Instituto Brasília Ambiental.

Com informações da Agência Brasília