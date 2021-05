Papa-entulho de Águas Claras é inaugurado

Este é o 12º equipamento instalado no DF, que também vai beneficiar moradores de Arniqueira, Taguatinga Sul e Park Way

O papa-entulho, um local adequado para a destinação final de pequenos volumes de entulhos e inservíveis, foi instalado nesta terça-feira (25), em Águas Claras. A nova estrutura que vai ajudar a manter a região mais limpa é a 12ª entregue para os moradores do Distrito Federal e está localizado na Avenida Jacarandá, lote 24, próximo a linha de transmissão de Furnas.

A obra desta unidade custou R$ 191.210,45, foi construída por meio de emenda parlamentar e também vai beneficiar os moradores de Arniqueira, Taguatinga Sul e Park Way, já que o equipamento fica próximo dessas regiões. A área tem 900 m² disponíveis para o descarte gratuito de até um metro cúbico de restos de construção (equivalente a uma caixa d’água de mil litros), móveis velhos, óleo de cozinha, restos de podas de árvore e materiais recicláveis.

Presente ao evento, o vice-governador Paco Britto parabenizou a entrega do 12° equipamento no Distrito Federal como uma iniciativa “preciosa”. “O governo Ibaneis Rocha tem respeito pela população e com esta entrega está levando saúde aos moradores dessas áreas”, ressaltou.

Na oportunidade, o vice-governador também anunciou a inauguração, na próxima sexta-feira (28), do Hospital Acoplado de Samambaia, lembrando que a instalação ficará como um legado para a população do Distrito Federal. “Se não tivéssemos o maestro Ibaneis, esse time não faria nada. É com sua maestria que conseguiremos atender à população do DF e entregar as melhorias e obras para uma Brasília melhor”, elogiou.

O diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira, agradeceu ao governador Ibaneis Rocha pelos investimentos e destacou a importância do papa-entulho. “Esta é uma obra simples, mas que traz um impacto muito grande nas nossas cidades. É aqui que devemos fazer o descarte correto de resíduos que a gente não coloca na coleta convencional”.

A administração regional de Águas Claras disse que vai divulgar entre a população o novo espaço. “A cidade só tem a ganhar. Nossa região é uma grande geradora de resíduos, por ser um dos maiores polos empreendedores do DF. Esse papa-entulho vai contribuir para evitar o descarte irregular”, disse o administrador da região, André Queiroz. Presente à inauguração, a administradora de Arniqueira, Telma Rufino, também agradeceu ao SLU pelo investimento.

Além de Águas Claras, o SLU possui outros 11 papa-entulhos distribuídos nas regiões de Taguatinga, Guará, Asa Sul, Santa Maria, Planaltina, Gama, duas unidades em Brazlândia e outras três, em Ceilândia. Juntos, só no primeiro trimestre deste ano, os papa-entulhos receberam 6.141,39 toneladas de entulhos, podas e volumosos que poderiam estar descartados irregularmente em áreas públicas.

Os moradores também não precisam se preocupar com mau cheiro, pois no papa-entulho não é permitido o descarte de resíduo domiciliar, como material orgânico e restos de comida. O local também não recebe resíduos especiais, como pilhas, lâmpadas ou baterias, que fazem parte da política de logística reversa e devem ser encaminhados para descartes específicos em pontos de coleta de material eletrônico.

Comitê

Ao final do evento, Paco Britto e a equipe do Comitê Todos Contra a Covid entregaram unidades de álcool gel a cerca de 30 pessoas da cooperativa que beneficia a reciclagem em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, do projeto “Recicle a Vida”, situada em Ceilândia Norte.

Acesse http://www.slu.df.gov.br/papa-entulho/ e saiba o endereço do papa-entulho mais próximo da sua casa.

Agência Brasília