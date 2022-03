Pandemia: Mais um dia sem ocorrência de mortes pela doença no DF

Nessa quinta, a taxa R(t) registrou 0,66, e já caiu mais de 0,10 pontos com relação à semana anterior, menor patamar registrado

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), nenhuma pessoa morreu em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, contudo, nessa quinta-feira (03), foram registrados 673 novos casos confirmados da doença. Com isso, são 554 casos a mais que o levantamento divulgado no dia anterior. O documento também notificou 20 óbitos que ocorreram entre 25 e 28 de janeiro e os outros entre os dias 1º e 2 de março: foram treze (11) vítimas do sexo feminino e sete (7) do sexo masculino.

A taxa de transmissão do vírus finalmente voltou a ficar abaixo de 1, o que indica uma regressão da pandemia. Nessa quinta, a taxa R(t) registrou 0,66, e já caiu mais de 0,10 pontos com relação à semana anterior, sendo que esse é o menor patamar registrado desde o início da pandemia em março de 2020. É importante ressaltar que a taxa chegou a atingir 2,61 no dia 21 de janeiro e desde então está em queda.

Desde o início da pandemia na capital federal, 11.427 pessoas vieram a óbito, sendo que 986 eram residentes de outros estados e 848 eram residentes do Goiás. Com relação aos total de casos, já foram contabilizados 682.990 infecções por covid no DF: 89,1% de moradores de Brasília e 6,6% de moradores de outras unidades federativas. A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos e a de óbitos é na faixa etária de 67 anos.

Atualmente, a letalidade no DF está em 1,7 e a mortalidade em 342,0, sendo que a maior ocorrência de casos confirmados foram contabilizados no Lago Sul, Plano Piloto, Guará e Paranoá. O boletim ainda mostra que 44,2% dos casos foram identificados entre profissionais da saúde (15.138) e 15,3% em profissionais da segurança pública (5.238).

No que diz respeito aos leitos de UTI nos hospitais, o portal InfoSaúde informa que a rede pública tem taxa de ocupação menor do que nas semanas anteriores O sistema tem 54.49% de ocupação e conta com 76 vagas para pacientes com covid-19, sendo mais de 30 leitos disponíveis em comparação com o mesmo período da semana anterior. Nenhum paciente aguarda por liberação no momento e 39 unidades ainda estão bloqueadas.

Vacinação

Ainda existem doses disponíveis para todas as faixas etárias no DF. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos continua em 23 unidades básicas de saúde (UBSs) espalhadas pelo DF, incluindo o Ginásio São Bartolomeu, em São Sebastião. O drive-thru da UBS 1 da Asa Sul atende somente as pessoas de 18 anos ou mais, das 18h às 22h. Também oferecem aplicação de doses para adultos no período noturno a UBS 3 de Ceilândia, a UBS 7 de Ceilândia e a UBS 1 de Brazlândia. A dose de reforço e as doses para imunossuprimidos também estão sendo oferecidas.

Atualmente, o DF possui cobertura vacinal referente a 79,82% da população, que tomou duas doses ou dose única. Cerca de 89% da população elegível já iniciou o esquema vacinal com a primeira dose e 32,85% já tomou a dose de reforço. Desde o início da campanha, foram aplicadas 5.681.888 doses de vacina, sendo que o sistema recebeu mais de 6,6 milhões de doses no total, dos imunobiológicos Astrazeneca, Coronavac, Pfizer, Pfizer pediátrica e Janssen.