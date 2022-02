Pandemia: Ibaneis ainda não prevê flexibilizações

Após solenidade em Sobradinho, o governador contou que precisa de segurança e estabilidade para liberar eventos

Elisa Costa

Mesmo com as recentes quedas na taxa de transmissão da covid-19 no DF, o governador Ibaneis Rocha (MDB) ainda não prevê novas flexibilizações das medidas restritivas na capital. Na manhã desse sábado (19), após uma passagem por Sobradinho, o mandatário foi questionado sobre o assunto e comentou que espera por um momento de estabilidade para poder tomar decisões.

“Estamos acompanhando a redução da taxa, mas temos que ter um período de estabilidade para ter segurança na hora de tomar medidas e abrir novamente para os eventos, para as pistas de dança, para que o setor possa funcionar normalmente”, explicou. Nessa sexta-feira (18), a taxa R(t) registrou 0,98, sendo a primeira vez que o índice fica abaixo de 1 desde o início deste ano e indica que a pandemia não está mais em avanço.

O governador do DF ainda ressaltou que além da população, o governo também sofre com a pandemia, porque procura constantemente por soluções. “Muitas vezes não conseguimos porque a pandemia tem assolado muitas famílias, profissionais de saúde e temos que ter muito cuidado para tocar nessa situação”, pontuou.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico feito pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), já foram registrados 671.405 casos confirmados da doença na capital, sendo que mais de 2 mil novos casos foram detectados somente nas últimas 24 horas.