Pandemia: fim do toque de recolher no DF

Ainda assim, a decisão só entra em vigor a partir da próxima quarta-feira (08), após o feriado da Independência do Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta quinta-feira (02), o fim do toque de recolher, além de liberar o funcionamento de todo o comércio sem horário de restrito.

Ainda assim, a decisão só entra em vigor a partir da próxima quarta-feira (08), após o feriado da Independência do Brasil. Mesma com as liberações, as medidas de combate e proteção contra a covid-19 ainda são obrigatórias.

Segundo o decreto, a venda de bebidas alcoólicas também perdeu o horário de restrição.

Veja o documento:

Dodf 078 02-09-2021 Edicao Extra A by Jornal de Brasília on Scribd

Vacinas

A decisão de Ibaneis vem no mesmo dia em que a Secretaria de Saúde da capital informou que os estoques da pasta para primeiras doses de vacinas contra a covid-19 estão zerados. Segundo a equipe, os últimos imunizantes foram distribuídos hoje aos pontos de vacinação.

Por isso, esta sexta-feira (03) os pontos aplicaram apenas segundas doses dos imunizantes. De acordo com a secretaria, não existe previsão para a chegada de novas vacinas à capital. “Estamos cobrando o Ministério da Saúde para mais doses para o DF”, disse o secretário general Pafiadache em coletiva de imprensa.