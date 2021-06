Pandemia faz 20 mil pessoas aderirem aos planos de saúde no DF

Os estados em que houve o maior crescimento no número de clientes foram São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Só em abril, foram 150,6 mil usuários a mais na comparação com março

Durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil, a adesão de beneficiários aos planos de saúde deu um salto, de acordo com um levantamento divulgado pela Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Os dados foram disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Segundo a FenaSaúde, os planos têm, atualmente, 48 milhões de beneficiários, o maior número desde setembro de 2016. O aumento foi maior nos planos coletivos empresariais, que cresceram 2,48%. A adesão dos idosos nesses planos foi ainda maior, com uma expansão de 3,8% de pessoas com mais de 59 anos. Na faixa abaixo dessa idade, o aumento ficou em 2,36%.

Os planos individuais e familiares tiveram alta de 0,07% no número de novos beneficiários. Entre os idosos o índice ficou em 2,65%, contra uma queda de 0,9% com menos de 59 anos.

A advogada especialista em contratos de plano de saúde Denise Martins Costa explica que o motivo desse crescimento de novos clientes.

“O primeiro motivo do crescimento de novos usuários é a pandemia da Covid-19 que o Brasil está atravessando desde o ano passado. Em seguida, destacamos que os preços estão mais acessíveis. Isso não quer dizer que estão mais baratos. Mas estão mais acessíveis” pontua a especialista.

Crescimento no DF

Os estados em que houve o maior crescimento no número de clientes foram São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Só em abril, foram 150,6 mil usuários a mais na comparação com março.

No Distrito Federal o número também foi positivo: 19.158 usuários novos. Além dos aspectos levantados pela especialista em contratos de plano de saúde, Denise Martins, para esse crescimento, a capital do país vai além.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Novos planos e operadoras de plano de saúde entraram no mercado. Elas chegaram com preços menores se formos comparar com a concorrência”, explica Denise.

Aumento da utilização

Durante a pandemia os planos também tiveram alta na utilização, tanto pelos pacientes com covid-19, como para outras necessidades.

De acordo com o levantamento, em março a ocupação de leitos em unidades de terapia intensiva de pacientes com o novo coronavírus ficou em 80%. O índice de uso de leitos para outras enfermidades registrou 73% no mês passado.

Reajustes

Os reajustes dos planos de saúde têm sido questionados pelo Procon de São Paulo, que entrou com uma ação civil pública para pedir explicações as operadoras. Segundo o órgão de defesa do consumidor, em janeiro foram registradas 962 reclamações sobre o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A FenaSaúde aponta não só os gastos elevados durante a pandemia, mas um aumento geral de custos de R$ 31 bilhões nos últimos três anos.