Pai e dois filhos são mortos a tiros e facadas no Incra

Na madrugada desta quarta-feira (9), um pai e dois filhos foram encontrados mortos em uma fazenda, na área rural do Incra 9, em Ceilândia Norte. De acordo com a Polícia Militar (PM), os corpos estavam com com marcas de tiro e facadas.

As vítimas são dois adultos, de 48 e 21 anos, e um adolescente, de 15. A família morava na propriedade rural. A PM informou que a companheira da vítima de 48 anos está desaparecida.

Por meio de uma nota, o Corpo de Bombeiros do DF afirmou que ocorrência era sobre agressão física envolvendo o emprego de uma arma branca. No local, a equipe encontrou três pessoas. Todos já estavam sem vida.

A motivação e autoria do triplo homicídio ainda são desconhecidas. A Polícia Civil do DF investiga o caso e tomará as medidas necessárias. O caso foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina)

As armas usadas no crime não foram encontradas. Cães farejadores e helicópteros fazem buscas para localizar a mulher desaparecida.