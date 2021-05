Paco Britto faz promessas para segundo mandato de Ibaneis

“No próximo governo Ibaneis Rocha nós vamos entregar ciclovias para vocês, meios fios e faixas de pedestre com acessibilidade…”

O Programa de Órteses e Próteses, uma parceria da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência com a Secretaria de Saúde (SES) foi ampliado. O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, anunciou a entrega de 1.200 cadeiras de rodas motorizadas, além de cadeiras infantis, para obesos, para banho e destinadas a outras comorbidades. Os interessados deverão fazer inscrição junto à SES. O valor total do investimento foi de R$ 1,5 milhão.

“No próximo governo Ibaneis Rocha nós vamos entregar ciclovias para vocês, meios fios e faixas de pedestre com acessibilidade. Vamos entregar com a determinação expressa do governador Ibaneis Rocha”, disse o vice-governador, Paco Britto, em seu discurso para uma plateia de pessoas com deficiência, já anunciando que o Ibaneis buscará a reeleição ao governo do DF. Também estava presente à cerimônia o chefe de gabinete da Ministra da Secretaria de Governo do governo federal, Flávia Arruda, Rafael Sampaio. Flávia e o governador Ibaneis deverão dividir uma chapa nas eleições de 2022.

Também foi anunciada ontem a entrega de 50 vans para fazer o transporte de pessoas com deficiência no DF, carretas do programa Ação Inclusiva, que vão percorrer a cidade para atender pessoas com deficiência e uma mesa ginecológica para atendimento das mulheres com deficiência.

O programa de Órteses e Próteses atende pacientes para confecção desses equipamentos ambulatoriais e também fornece cadeiras de rodas, cadeiras de banho, palmilhas, calçados especiais, andadores, bengalas, próteses mamárias, aparelhos de Cpap e Bipab. No ano passado, a Secretaria de Saúde entregou mais de duas mil cadeiras de rodas à população.

Na cerimônia de ontem foram entregues simbolicamente dez cadeiras motorizadas e 40 cadeiras de banho a pessoas com deficiência. “Essa entrega foi cidadania, foi o direito de ir e vir que está na constituição”, explicou Paco Britto. De acordo com o vice-governador, o DF tem 650 pessoas com deficiência.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ressaltou a importância da SES com a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. O titular da Saúde disse que a disponibilização de cadeiras de rodas para os portadores de deficientes era um anseio no governo desde 2019, primeiro ano do governo de Ibaneis. O secretário agradeceu ao deputado Iolando Almeida (PSC), que destinou os recursos para a compra das cadeiras de rodas. O secretário explicou, ainda, que as pessoas que necessitarem de órteses e próteses deverão fazer o cadastramento no site da SES e marcar avaliação para receber o tratamento necessário.

“Como pessoa com deficiência, quero agradecer esse momento histórico em que somos respeitados e somos vistos além do que a deficiência que temos; e, principalmente, temos a oportunidade de construir a nossa própria história”, agradeceu o secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira dos Santos.